Глава і заступник однієї з ОТГ Київщини затримані на великому хабарі

12:12 19 березень Київ, Україна

За даними слідства, голова та заступник Об'єднаної територіальної громади (ОТГ) Київщини вимагали та отримали хабар в розмірі 1,4 млн гривень.



Про це повідомляє Офіс Генпрокурора в п'ятницю, 19 березня.



Чиновники обіцяли сприяння у вирішенні питання про виділення земельних ділянок загальною площею 12 га і підписання договорів їхньої оренди під будівництво і обслуговування багатоквартирних житлових будинків.

"Гарантовану перемогу в аукціоні з продажу права оренди земельних ділянок та сприяння у зменшенні їхньої оціночної вартості більш ніж в 10 разів оцінили в 1,4 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у службових осіб ОТГ були виявлені і вилучені готівкові кошти в сумі більше 30 000 доларів, законність походження яких перевіряється.



Зараз керівники ОТГ затримані. Проводяться першочергові невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру за статтею про вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України) і обрання запобіжного заходу.