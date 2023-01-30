Глава Донецької ОВА повідомив про кількість загиблих за добу в регіоні

10:50 30 січня Київ, Україна

Минулої доби одна людина загинула і щонайменше ще одна отримала поранення через російські обстріли Донецької області.



Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



За його словами, загинув мешканець Красногорівки.



Як зазначив голова ОВА, станом на ранок 30 січня в Донецькій області окупанти вбили щонайменше 1335 і поранили щонайменше 2930 цивільних.



Ці цифри не остаточні, оскільки поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.