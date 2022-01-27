Гімназію у Києві "мінують" восьмий раз

16:38 10 вересень Київ, Україна

Псевдомінери в черговий раз намагалися зірвати заняття в Київській гімназії №32 «Успіх». Поліція восьмий раз, з початку навчального року, виїхала на перевірку.



У навчальний заклад приїхала поліція та вибухотехніки. Всіх евакуювали.



Гімназію «Успіх» в Києві «мінували» щодня по буднях з початку місяця - 1, 2, 3, 4, 7, 8 і 9 вересня. Сьогоднішній інцидент - восьмий за рахунком.



У всіх попередніх випадках бомбу не знаходили.



Серія помилкових повідомлень про замінування гімназії розпочалася 9 грудня 2019 року. Протягом попереднього навчального року такі повідомлення надходили дев'ять разів. Активне «мінування» почалося 27 травня.