Загибель сім'ї та поранення дітей: окупанти обстріляли Донецьку область

11:05 08 червня Київ, Україна

Російські окупанти забрали життя 4-річну дитину, її батька та дідуся, а ще четверо дітей отримали серйозні поранення на Донеччині.



Офіс генерального прокурора, голова Донецької ОДА Павло Кириленко та Селидівська міська військова адміністрація повідомили про гірку подію. Результатом обстрілу, здійсненого окупантами, стала загибель цілої родини та поранення чотирьох дітей.



7 червня близько 19:45 житлові квартали міста Українка, Донецька область, зазнали, ймовірно, артилерійського обстрілу. Внаслідок цієї атаки загинули дідусь, його син та 4-річний онук, які представляли цілу родину.



Ще дві дівчинки та двоє хлопчиків, віком від 3 до 13 років, отримали мінно-вибухові травми та інші серйозні ушкодження тіла. На місці події надали медичну допомогу 27-річному чоловікові, який отримав поранення. Точна кількість жертв встановлюється.



Правоохоронні органи проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.2 ст. 438 ККУ).



Павло Кириленко також повідомив, що лише за 7 червня російські військові вбили трьох жителів Донецької області, а ще 7 людей отримали поранення у різних районах області. Поки неможливо точно визначити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.



Внаслідок цієї атаки було пошкоджено 2 приватні будинки та 14 багатоповерхових будівель.