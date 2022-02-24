Геращенко повідомив про ракетні удари по містах України

11:56 24 лютий Київ, Україна

Про ракетні удари російської армії повідомив у соціальних мережах радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

На своїй сторінці у Facebook він написав про те, що Росія завдала ракетних ударів по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у Києві, Харкові, Дніпрі.

"Відсьогодні у світі - нова геополітична реальність. Або Україна та світ зупинять нового Гітлера зараз, чи буде Третя світова війна. Із нами Правда! З нами Господь! Ми захищаємо свою землю! Перемога буде за нами! - заявив Геращенко.

Нагадаємо! Сьогодні, 24 лютого 2022 року, рано-вранці Росія ввела війська на територію Донбасу. Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон назвав визнання Росією ДНР та ЛНР порушенням суверенітету України.