Генштаб ЗСУ викрив новий вид шахрайства

09:33 25 травня Киев, Украина

Нова махінація – аферисти пропонують близьким родичам українських бійців за грошову винагороду нібито допомогти звільнити з полону.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

"Увага! Шахраї! Користуючись емоційним станом рідних та близьких, зловмисники дзвонять по телефону із прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду надати інформацію про військового та сприяти звільненню з полону. Також шахраї намагаються нібито з метою уточнення дізнатися особисті дані українських захисників", - сказано в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що представники Збройних сил України чи інших органів військового управління чи державних установ не збирають кошти та не звільняють із полону шляхом викупу.



Повідомляється, що питання звільнення військовополонених перебувають у винятковій компетенції органів державної влади. І для цього жодних грошей із членів сімей та близьких не збирають.