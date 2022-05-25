Генштаб ЗСУ викрив новий вид шахрайства

Нова махінація – аферисти пропонують близьким родичам українських бійців за грошову винагороду нібито допомогти звільнити з полону.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
У Генштабі наголосили, що представники Збройних сил України чи інших органів військового управління чи державних установ не збирають кошти та не звільняють із полону шляхом викупу.
Повідомляється, що питання звільнення військовополонених перебувають у винятковій компетенції органів державної влади. І для цього жодних грошей із членів сімей та близьких не збирають.
Повідомляється, що питання звільнення військовополонених перебувають у винятковій компетенції органів державної влади. І для цього жодних грошей із членів сімей та близьких не збирають.
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