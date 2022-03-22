Генштаб ЗСУ назвав втрати російських окупантів на ранок 22 березня

Втрати особового складу російських окупантів з початку вторгнення в Україну 24 лютого станом на 22 березня склали близько 15,3 тис. осіб.
Про це повідомив у Facebook пресцентр Генштабу Збройних сил України.
Інші втрати становлять:
танки - 509;
бойові броньовані машини – 1556;
артилерійські системи – 252;
РСЗВ - 80;
засоби ППО – 45;
літаки – 99;
вертольоти – 123;
автомобільна техніка – 1000;
кораблі/катери – 3;
цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 70;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35;
спеціальна техніка – 15.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – йдеться у повідомленні.
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