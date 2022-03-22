Генштаб ЗСУ назвав втрати російських окупантів на ранок 22 березня

11:25 22 березня Київ, Україна

Втрати особового складу російських окупантів з початку вторгнення в Україну 24 лютого станом на 22 березня склали близько 15,3 тис. осіб.

Про це повідомив у Facebook пресцентр Генштабу Збройних сил України.



Інші втрати становлять:



танки - 509;

бойові броньовані машини – 1556;

артилерійські системи – 252;

РСЗВ - 80;

засоби ППО – 45;

літаки – 99;

вертольоти – 123;

автомобільна техніка – 1000;

кораблі/катери – 3;

цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 70;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35;

спеціальна техніка – 15.



"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – йдеться у повідомленні.



