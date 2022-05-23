Генпрокурорка озвучила кількість жертв серед мирного населення

12:15 23 травня Киев, Украина

Точних даних про жертв, які загинули на окупованих територіях рф, немає.

В Україні підтверджено щонайменше 4600 жертв серед мирного населення від рук російських окупантів, з них 232 дитини.



Такі дані у понеділок, 23 травня, озвучила генпрокурорка Ірина Венедиктова під час виставки Russia War Crimes House у будівлі, яка багато років була російською домівкою в Давосі.

"Ці цифри не включають дані з тимчасово окупованих територій. Однак, що ми можемо спостерігати за супутниковими знімками та іншими джерелами, що ситуація там катастрофічна: … багато міст та селищ зруйновані вщент», – сказала вона.

Генпрокурорка зазначила, що військові злочини росії підтверджуються вітчизняними та міжнародними розслідуваннями, журналістськими розслідуваннями, доповідями правозахисних організацій.