Генпрокурорка озвучила кількість жертв серед мирного населення

Точних даних про жертв, які загинули на окупованих територіях рф, немає.
В Україні підтверджено щонайменше 4600 жертв серед мирного населення від рук російських окупантів, з них 232 дитини.
Такі дані у понеділок, 23 травня, озвучила генпрокурорка Ірина Венедиктова під час виставки Russia War Crimes House у будівлі, яка багато років була російською домівкою в Давосі.
Такі дані у понеділок, 23 травня, озвучила генпрокурорка Ірина Венедиктова під час виставки Russia War Crimes House у будівлі, яка багато років була російською домівкою в Давосі.
Генпрокурорка зазначила, що військові злочини росії підтверджуються вітчизняними та міжнародними розслідуваннями, журналістськими розслідуваннями, доповідями правозахисних організацій.
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