Генпрокуратура розглядає справу про великомасштабну контрабанду бурштину

11:12 02 червень Київ, Україна

Четверо громадян України у змові з іноземними особами організували протиправну схему придбання бурштину великих фракцій у осіб, які незаконно видобувають його в Рівненській області та відправки каменю і виробів з нього в КНР і країни Близького Сходу.

Про це повідомляє пресцентр Офісу Генпрокурора.



За даними слідства, злочинна організація, до складу якої входили громадяни України та іноземці, налагодила протиправну схему придбання бурштину великих фракцій, так званого "пейзажу", у осіб, які незаконно видобувають його в Рівненській області. Використовуючи закриті профілі в соціальних мережах, вони здійснювали пошук покупців "сонячного каменю" і проводили онлайн-аукціони. Надалі бренд за підробленими документами перевозили контрабандним шляхом за кордон, зокрема, в країни Близького Сходу і Китайської Народної Республіки.



З метою безпечного обміну інформацією про нелегально здобутий бурштин, а також шляхи його доставки, члени організації розробили спеціальний мобільний додаток, в якому у зарубіжних клієнтів була можливість вибрати фракції бурштину за фотознімками та описом, замовити їх, безготівково оплатити і відслідковувати маршрут доставки за індивідуальним кодом.



В рамках досудового розслідування проведено 46 обшуків на території Рівненської, Київської областей та м. Київ. В ході їхнього проведення виявлено та вилучено незаконно видобутий бурштин-сирець загальною вагою понад 1 тонну, янтар-"пейзаж" і ювелірні вироби з бурштину загальною вагою 200 кг, обладнання для кустарної обробки каменю, гроші від його реалізації, мобільні термінали з встановленим програмним забезпеченням, чорнові записи, а також мотопомпи та пожежні рукави.



Досудове розслідування триває, вирішуються питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.



Повідомлено про підозру чотирьом членам злочинної організації за фактом незаконного видобутку, збуту, придбання, пересилання, перевезення бурштину (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1, 2, 3 ст. 240-1 КК України).