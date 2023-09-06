Генпрокуратура припинила постачання ЗСУ неякісних продовольчих наборів

17:34 01 вересня Київ, Україна

В Офісі Генпрокурора заявили, що припинили постачання Збройним силам України мільйона неякісних продовольчих наборів.



Про це повідомляє пресслужба ОГПУ.

"Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора у суді довели незаконність положень додаткової угоди до договору про закупівлю продуктових наборів для військовослужбовців Збройних сил України, укладеного Міністерством оборони України з комерційним товариством", - зазначається у повідомленні.

За даними правоохоронців, йдеться про мільйон таких наборів вартістю 430 мільйонів гривень.



Додаткова угода до договору передбачала закупівлю продуктових наборів, які не відповідають встановленим законодавством нормам харчування для військовослужбовців та не забезпечують належне задоволення потреб осіб такої категорії, пояснили в ОГПУ.



Там також зазначили, що угода свідчила про факт прийняття Міністерством оборони України неякісної продукції.