Генерал-майор рф загинув від вогню артилерії ЗСУ

5 червня на Донеччині загинув генерал-майор рф Роман Кутузов, який особисто очолював наступ.
Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.
За його словами, у командувача горіли терміни заняття одного з населених пунктів на Донеччині і потрібно було виконати поставлене завдання протягом дня.
Проте, інформує Цимбалюк, командири 1-ої та 100-ої окремих мотострілецьких бригад відмовилися особисто вести війська на штурм позицій ЗСУ, оскільки розуміли ризик для свого життя.
Проте, інформує Цимбалюк, командири 1-ої та 100-ої окремих мотострілецьких бригад відмовилися особисто вести війська на штурм позицій ЗСУ, оскільки розуміли ризик для свого життя.
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