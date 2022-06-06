Генерал-майор рф загинув від вогню артилерії ЗСУ

07:21 06 червня Київ, Україна

5 червня на Донеччині загинув генерал-майор рф Роман Кутузов, який особисто очолював наступ.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"Роман Кутузов... не щадив особовий склад, усвідомлено відправляв людей на забій з розумінням того, які будуть втрати, - характеризує російського генерала представник ЗМІ.

За його словами, у командувача горіли терміни заняття одного з населених пунктів на Донеччині і потрібно було виконати поставлене завдання протягом дня.



Проте, інформує Цимбалюк, командири 1-ої та 100-ої окремих мотострілецьких бригад відмовилися особисто вести війська на штурм позицій ЗСУ, оскільки розуміли ризик для свого життя.