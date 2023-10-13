ДБР завершило розслідування щодо шістьох "беркутівців", які розстрілювали активістів на Майдані

Про це повідомили у пресслужбі Бюро.



Правоохоронці встановили, що 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві замовлені особи та "беркутівці" виконали наказ вищого керівництва та застосували до протестувальників табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами.