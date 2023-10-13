ДБР завершило розслідування щодо шістьох "беркутівців", які розстрілювали активістів на Майдані

16:18 13 жовтня Київ, Україна

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо шістьох колишніх міліціонерів роти спеціального призначення "Беркут", які були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану.
 
Про це повідомили у пресслужбі Бюро.

Правоохоронці встановили, що 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві замовлені особи та "беркутівці" виконали наказ вищого керівництва та застосували до протестувальників табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами.
"Через їхні дії загинули 48 учасників акцій протесту та ще 90 отримали вогнепальні кульові поранення. Після скоєння злочину зброю пошкодили та приховали. Частину її знайдено та ідентифіковано", - розповіли в ДБР.
У Бюро зазначили, що колишніх міліціонерів звинувачують у:
  • перешкоджанні проведенню мирних акцій протесту;
  • перевищенні службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків;
  • скоєнні терористичного акту;
  • заподіянні тяжких тілесних ушкоджень;
  • умисних вбивствах та закінчених замахах на умисне вбивство двох та більше учасників акцій протесту;
  • викраденні табельної вогнепальної зброї.
"В цей час обвинувачені ховаються на території країни-агресора і стали громадянами росії. Щодо інших 14 міліціонерів підрозділу, також причетних до розстрілів, спеціальне досудове розслідування перебуває на завершальній стадії", - додали правоохоронці.