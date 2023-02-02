Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало підприємців, які продавали військовим яйця по 17 гривень.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Йдеться про масштабне розслідування забезпечення військових усіми необхідними продуктами харчування.
Як розповіли у бюро, зловмисники вважали, що не залишають жодних слідів злочину, оскільки документально перевірити спожиті продукти складно.
Однак ДБР вдалося затримати групу з 5 осіб, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ. Також затримано військовослужбовця, який вів "чорну бухгалтерію" махінаторів.
Сума встановленої шкоди державі від діяльності цієї групи наразі сягає понад 4,6 млн грн. "Зекономлені" кошти, що їх перераховувало Міністерство оборони України на рахунки суб'єкта господарювання, учасники схеми ділили між собою.
Під час обшуків вилучили чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої, понад мільйон гривень готівкою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.
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