15:09 02 лютого Київ, Україна

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало підприємців, які продавали військовим яйця по 17 гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Працівники Державного бюро розслідувань під час спільної спецоперації зі Службою безпеки України викрили та затримали злочинну групу, яка привласнювала кошти, виділені на харчування військовослужбовців Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про масштабне розслідування забезпечення військових усіми необхідними продуктами харчування.

"Одним із таких епізодів є діяльність фірм, яка серед іншого постачала яйця за завищеними цінами для Міноборони. Складали махінатори й інші схеми — до фінансово-господарських документів вносилися неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад, коли насправді нічого не постачалося. Потім "віртуальні" продукти "списували" - начебто їх вжили солдати", - зазначили в ДБР.

Як розповіли у бюро, зловмисники вважали, що не залишають жодних слідів злочину, оскільки документально перевірити спожиті продукти складно.



Однак ДБР вдалося затримати групу з 5 осіб, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ. Також затримано військовослужбовця, який вів "чорну бухгалтерію" махінаторів.



Сума встановленої шкоди державі від діяльності цієї групи наразі сягає понад 4,6 млн грн. "Зекономлені" кошти, що їх перераховувало Міністерство оборони України на рахунки суб'єкта господарювання, учасники схеми ділили між собою.

Під час обшуків вилучили чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої, понад мільйон гривень готівкою.

“Наразі затриманим готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання заходів у вигляді утримання під вартою. Попередня кваліфікація кримінального злочину – ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення або розтрата чужого майна, яке було довірене особі або перебувало у її віданні, в особливо великих розмірах)", - йдеться у повідомленні ДБР.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.