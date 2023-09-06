ДБР затримало пропагандиста росії в Одесі

18:42 10 серпня Київ, Україна

На Одещині було затримано чоловіка, який активно розповсюджував пропагандистські матеріали з російським ухилом у соціальних мережах.



Про це офіційно було заявлено Державною прикордонною службою у доповіді 10 серпня.



Місцевий мешканець Одеської області використав свою сторінку у популярній платформі TikTok для поширення антиукраїнських наративів, орієнтованих на російську публіку. Його репости та публікації містили підтримку збройної агресії російської федерації в Україні, а також підтримку російських окупантів і навіть глузування та обурення стосовно політики української влади.



Під час операції з обшуку на домашній адресі затриманого було вилучено його мобільний телефон, на якому виявлено докази його участі у підривній діяльності, спрямованій проти інтересів України.



Чоловікові, котрий відкрито підтримував рашистів, може загрожувати термін позбавлення волі. Наразі проводяться оперативні та слідчі заходи для встановлення повного обсягу його діяльності.