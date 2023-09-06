ДБР затримало пропагандиста росії в Одесі

На Одещині було затримано чоловіка, який активно розповсюджував пропагандистські матеріали з російським ухилом у соціальних мережах.
Про це офіційно було заявлено Державною прикордонною службою у доповіді 10 серпня.
Місцевий мешканець Одеської області використав свою сторінку у популярній платформі TikTok для поширення антиукраїнських наративів, орієнтованих на російську публіку. Його репости та публікації містили підтримку збройної агресії російської федерації в Україні, а також підтримку російських окупантів і навіть глузування та обурення стосовно політики української влади.
Під час операції з обшуку на домашній адресі затриманого було вилучено його мобільний телефон, на якому виявлено докази його участі у підривній діяльності, спрямованій проти інтересів України.
Чоловікові, котрий відкрито підтримував рашистів, може загрожувати термін позбавлення волі. Наразі проводяться оперативні та слідчі заходи для встановлення повного обсягу його діяльності.
Про це офіційно було заявлено Державною прикордонною службою у доповіді 10 серпня.
Місцевий мешканець Одеської області використав свою сторінку у популярній платформі TikTok для поширення антиукраїнських наративів, орієнтованих на російську публіку. Його репости та публікації містили підтримку збройної агресії російської федерації в Україні, а також підтримку російських окупантів і навіть глузування та обурення стосовно політики української влади.
Під час операції з обшуку на домашній адресі затриманого було вилучено його мобільний телефон, на якому виявлено докази його участі у підривній діяльності, спрямованій проти інтересів України.
Чоловікові, котрий відкрито підтримував рашистів, може загрожувати термін позбавлення волі. Наразі проводяться оперативні та слідчі заходи для встановлення повного обсягу його діяльності.
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