ДБР: в столиці затриманий прокурор, обвинувачений в отриманні хабаря

06:33 26 березень Київ, Україна

У вимаганні та отриманні хабаря підозрюються прокурор київської районної прокуратури і слідчий столичної поліції.



Про це повідомляє пресслужба ДБР.



Встановлено, що прокурор і слідчий у кримінальному провадженні тиснули на фігуранта і його родичку для отримання 5 тис. доларів. Жінка умовила правоохоронців знизити розмір хабаря до 3 тис. дол. Частину суми в розмірі 2 тис. дол. поліціянт і прокурор отримали від громадянки у неї вдома, куди неодноразово приходили з "фінансовою" пропозицією.



Прокурору повідомлено про підозру у підбурюванні до надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України) та в пособництві одержання неправомірної вигоди посадовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).



Слідчому повідомлено про підозру у проханні і одержанні неправомірної вигоди посадовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України). Хабарникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.



Зараз встановлюється можлива причетність до злочину керівників і колег прокурора і поліціянта, відзначили в ДБР.