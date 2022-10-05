ДБР повідомило про підозру в держзраді нардепу від ОПЗЖ

17:48 05 жовтня Київ, Україна

Народному депутату від партії ОПЗЖ Ренату Кузьміну повідомили про підозру у державній зраді. За інформацією правоохоронців, до і після початку повномасштабного вторгнення росії він розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

Як повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР), починаючи з березня 2021 року і навіть після повномасштабного вторгнення росії в Україну Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, що мала пропагандистський характер.
"Його метою було формування в суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності та безпеці держави", - додали в ДБР.
Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна.

Наразі встановлюється місцезнаходження Рената Кузьміна, у тому числі проведено понад 10 одночасних обшуків у місцях його можливого перебування.