ГБР викрило схему ухилення від військової служби у Київській області

Державне бюро розслідувань (ДБР) опублікувало інформацію про викриття чиновника територіального центру комплектування та соцпідтримки у Київській області, який надавав допомогу ухилистам у залишенні країни.
За повідомленням ГБР у Telegram, чиновник співпрацював зі своїм знайомим, колишнім керівником Київського обласного військкомату, та їхнім сином для виготовлення підроблених документів про непридатність до військової служби.
Зловмисники надавали консультації щодо перетину кордону з Молдовою та Угорщиною і виступали посередниками при передачі хабарів..
За свої послуги вони брали від 6 до 10 тисяч доларів, залежно від віку та стану здоров'я ухилістів.
Під час операції правоохоронці затримали спільників, коли вони отримували 8 тисяч доларів за підроблені документи.
Дві угоди на суму 14 тисяч доларів було задокументовано, і досудове розслідування триває. Чиновнику звинувачено в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України з метою особистої вигоди.
У разі визнання винним йому загрожує позбавлення волі до 9 років та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також конфіскація майна.
За повідомленням ГБР у Telegram, чиновник співпрацював зі своїм знайомим, колишнім керівником Київського обласного військкомату, та їхнім сином для виготовлення підроблених документів про непридатність до військової служби.
Зловмисники надавали консультації щодо перетину кордону з Молдовою та Угорщиною і виступали посередниками при передачі хабарів..
За свої послуги вони брали від 6 до 10 тисяч доларів, залежно від віку та стану здоров'я ухилістів.
Під час операції правоохоронці затримали спільників, коли вони отримували 8 тисяч доларів за підроблені документи.
Дві угоди на суму 14 тисяч доларів було задокументовано, і досудове розслідування триває. Чиновнику звинувачено в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України з метою особистої вигоди.
У разі визнання винним йому загрожує позбавлення волі до 9 років та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також конфіскація майна.
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