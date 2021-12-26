ДБР викрило керівника міграційної служби на хабарі

17:03 20 квітень Київ, Україна

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило і затримало чиновника Держміграційної служби за вимагання 9000 доларів США.

Про це у вівторок, 20 квітня, повідомляється на сайті відомства.



Відзначається, що чиновник вимагав і отримав кошти від громадянина Республіки Ірак за оформлення посвідки на постійне проживання на території України для трьох громадянок Ліванської Республіки.



Вчора, 19 квітня, чиновника затримали при отриманні 3000 доларів США неправомірної вигоди.



В ході досудового розслідування правоохоронці задокументували два факти отримання неправомірної вигоди в розмірі 6000 доларів.



Слідчі ДБР провели обшук за місцем проживання фігуранта.

"Посадовій особі Державної міграційної служби інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, вчинене повторно (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру і обрання щодо нього запобіжного заходу.



Слідчі дії тривають. У разі доведення провини посадовцю загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.