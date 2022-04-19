ДБР викрило привласнення мільйонів гривень з гранту ЄБРР

12:18 20 липня Київ, Україна

Держбюро розслідувань викрило групу осіб, яка підозрюється в привласненні 4,5 млн гривень, під час робіт з утеплення шкіл і дитячих садків міста Дніпро.

Про це повідомляється на сайті відомства у вівторок, 20 липня.



Зазначено, що протягом 2019-2020 років в дитячих садках і школах Дніпра проводили роботи за програмою підвищення показників енергоефективності. Кошти на це місцевому бюджету виділяв Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР).



Один з власників приватного товариства умовив "певних осіб з переліку чиновників і підприємців", щоб обманним шляхом вивести виділені кошти.



Злочинна група здійснювала роботи з монтажу покрівлі дитячих садків і шкіл з неякісних матеріалів, які не відповідають проєктно-кошторисній документації та нормам ДСТУ, а в актах виконаних робіт вказувалася помилкова інформація про якість матеріалів.



На підставі будівельно-технічної експертизи встановлено збитки в сумі понад 4,5 млн гривень. Минулого тижня слідчі ДБР повідомили про підозру шістьом особам, а саме:

одному з власників товариства як організатору злочинної групи;

другому власнику товариства, який керував проведенням низки неякісних робіт;

заступнику директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міськради і директору відкритого акціонерного товариства, які підписували акти виконаних робіт;

директору ТОВ, який здійснював розробку і виготовлення проєктної документації та здійснював авторський нагляд при будівництві;

підприємцю, який здійснював технагляд при проведенні будівельних робіт і вносив неправдиві відомості в документи.

Вони підозрюються в привласненні майна, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою, а також у службовому підробленні (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України).



Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.



Інші особи, причетні до скоєння вказаного злочину, поки ховаються. Їм також планується вручення повідомлення про підозру після встановлення їхнього місцезнаходження.



Крім того, працівники ДБР перевірять роботи і на інших об'єктах.