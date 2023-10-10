ДБР розслідує сотні справ за фактами порушень у військкоматах та ВЛК

"У рамках цих кримінальних проваджень також задокументувало факти отримання посадовими особами неправомірної вигоди на суму майже 4 мільйони гривень. Фігуранти та учасники схем понесуть заслужене покарання. Завдяки роботі ДБР суди заарештували майно хабарників на суму понад 3,2 мільйона гривень", - зазначили у Бюро.