ДБР розслідує сотні справ за фактами порушень у військкоматах та ВЛК

Співробітники ДБР розслідують 260 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій (ВЛК).
Про це повідомили у пресслужбі Бюро.
Правоохоронці зазначили, що направили до суду 21 обвинувальний акт щодо 35 осіб та оголосили підозру ще 58 осіб.
Правоохоронці зазначили, що направили до суду 21 обвинувальний акт щодо 35 осіб та оголосили підозру ще 58 осіб.
Правоохоронці наголосили, що "додаткові заходи щодо протидії вчиненню посадовими особами військкоматів корупційних та інших кримінальних правопорушень дають конкретні результати".
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