ДБР розслідує сотні справ за фактами порушень у військкоматах та ВЛК

14:59 10 жовтня Київ, Україна

Співробітники ДБР розслідують 260 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій (ВЛК).
 
Про це повідомили у пресслужбі Бюро.

Правоохоронці зазначили, що направили до суду 21 обвинувальний акт щодо 35 осіб та оголосили підозру ще 58 осіб.
"У рамках цих кримінальних проваджень також задокументувало факти отримання посадовими особами неправомірної вигоди на суму майже 4 мільйони гривень. Фігуранти та учасники схем понесуть заслужене покарання. Завдяки роботі ДБР суди заарештували майно хабарників на суму понад 3,2 мільйона гривень", - зазначили у Бюро.
Правоохоронці наголосили, що "додаткові заходи щодо протидії вчиненню посадовими особами військкоматів корупційних та інших кримінальних правопорушень дають конкретні результати".