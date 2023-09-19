ДБР розслідує інцидент у військкоматі Самбора: військовослужбовець жорстоко побив чоловіка

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало розслідування інциденту, пов'язаного із знущаннями, що сталися у військкоматі міста Самбір на Львівщині. Це сталося після того, як у соціальних мережах з'явилося відео, на якому військовослужбовець, перебуваючи у військовій формі, жорстоко б’є та погрожує чоловікові у цивільному одязі з Харкова.
Пресслужба Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та анонімні Telegram-канали також повідомили про інцидент.
На відео видно, як військовослужбовець, тримаючи предмет, схожий на пістолет, погрожує чоловікові в одязі, стверджуючи, що його "кинуть у багажник і закопають". Він також наказує чоловікові підвестися і погрожує, що їх не шукатиме навіть поліція. У приміщенні також знаходилися ще як мінімум двоє військовослужбовців, але вони не втрутилися у те, що відбувається.
Пресслужба Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та анонімні Telegram-канали також повідомили про інцидент.
На відео видно, як військовослужбовець, тримаючи предмет, схожий на пістолет, погрожує чоловікові в одязі, стверджуючи, що його "кинуть у багажник і закопають". Він також наказує чоловікові підвестися і погрожує, що їх не шукатиме навіть поліція. У приміщенні також знаходилися ще як мінімум двоє військовослужбовців, але вони не втрутилися у те, що відбувається.
Незабаром після появи відеозаписів у мережі, пресслужба Львівського обласного військкомату оголосила про проведення службової перевірки та тимчасове усунення військовослужбовців від виконання своїх обов'язків.
Державне бюро розслідувань (ДБР) також заявило про початок розслідування інциденту.
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