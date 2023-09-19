ДБР розслідує інцидент у військкоматі Самбора: військовослужбовець жорстоко побив чоловіка

18:11 19 вересня Київ, Україна

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало розслідування інциденту, пов'язаного із знущаннями, що сталися у військкоматі міста Самбір на Львівщині. Це сталося після того, як у соціальних мережах з'явилося відео, на якому військовослужбовець, перебуваючи у військовій формі, жорстоко б’є та погрожує чоловікові у цивільному одязі з Харкова.



Пресслужба Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та анонімні Telegram-канали також повідомили про інцидент.



На відео видно, як військовослужбовець, тримаючи предмет, схожий на пістолет, погрожує чоловікові в одязі, стверджуючи, що його "кинуть у багажник і закопають". Він також наказує чоловікові підвестися і погрожує, що їх не шукатиме навіть поліція. У приміщенні також знаходилися ще як мінімум двоє військовослужбовців, але вони не втрутилися у те, що відбувається.

Незабаром після появи відеозаписів у мережі, пресслужба Львівського обласного військкомату оголосила про проведення службової перевірки та тимчасове усунення військовослужбовців від виконання своїх обов'язків.

"У мережі Інтернет поширюється відео з інцидентом між військовослужбовцями та цивільною особою. На відео видно частину події, тому, що саме сталося в цій ситуації та що передувало діям військовослужбовців, з'ясовується. На час службової перевірки дані військовослужбовці усунуті від виконання обов'язків до з'ясування всіх обставин", - повідомили у пресслужбі Львівського облвійськкомату.

Державне бюро розслідувань (ДБР) також заявило про початок розслідування інциденту.