ДБР розслідує інцидент у військкоматі Самбора: військовослужбовець жорстоко побив чоловіка

18:11 19 вересня Київ, Україна

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало розслідування інциденту, пов'язаного із знущаннями, що сталися у військкоматі міста Самбір на Львівщині. Це сталося після того, як у соціальних мережах з'явилося відео, на якому військовослужбовець, перебуваючи у військовій формі, жорстоко б’є та погрожує чоловікові у цивільному одязі з Харкова.

Пресслужба Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та анонімні Telegram-канали також повідомили про інцидент.

На відео видно, як військовослужбовець, тримаючи предмет, схожий на пістолет, погрожує чоловікові в одязі, стверджуючи, що його "кинуть у багажник і закопають". Він також наказує чоловікові підвестися і погрожує, що їх не шукатиме навіть поліція. У приміщенні також знаходилися ще як мінімум двоє військовослужбовців, але вони не втрутилися у те, що відбувається.
 
Незабаром після появи відеозаписів у мережі, пресслужба Львівського обласного військкомату оголосила про проведення службової перевірки та тимчасове усунення військовослужбовців від виконання своїх обов'язків.
 
"У мережі Інтернет поширюється відео з інцидентом між військовослужбовцями та цивільною особою. На відео видно частину події, тому, що саме сталося в цій ситуації та що передувало діям військовослужбовців, з'ясовується. На час службової перевірки дані військовослужбовці усунуті від виконання обов'язків до з'ясування всіх обставин", - повідомили у пресслужбі Львівського облвійськкомату.
 
Державне бюро розслідувань (ДБР) також заявило про початок розслідування інциденту.
 
"Попередньо, подія сталася сьогодні, 19 вересня, у приміщенні Самбірського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 КК України). Працівники ДБР на місці події встановлюють всі обставини інциденту", - йдеться у повідомленні ДБР.