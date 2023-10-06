ДБР розкрило схему ухилення від мобілізації на Одещині

18:23 06 жовтня Київ, Україна

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) розкрили схему в Одеському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, яка дозволяла місцевим депутатам та їхнім родичам уникати мобілізації.



Про це повідомляє ДБР.



За інформацією Державного бюро розслідувань, військовослужбовець Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки допомагав чоловікам призовного віку знятись з військового обліку за гроші. Головними замовниками таких послуг були місцеві депутати та їхні найближчі родичі.

За суму в 12 тисяч доларів США фігуранти схеми вигадували фальшиві діагнози та оформляли відповідні документи, що підтверджують непридатність для військової служби. Це дозволяло ухилянтам уникати призову до армії.



Також співробітники схеми сприяли пошуку клієнтів, а за розрахунок і бухгалтерію відповідала знайома одного з працівників центру комплектування та соціальної підтримки.

За даними слідства, за цією схемою як мінімум десять ухилянтів стали непридатними для військової служби.



5 жовтня співробітники ДБР затримали фігурантів при отриманні оплати 12 тисяч доларів від одного з клієнтів.



Слідство встановлює повне коло причетних осіб, включно з посадовими особами Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Затриманим висунуто звинувачення у отриманні посадовими особами неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). В цей час розглядається питання про обрання запобіжного заходу і можливе усунення їх з посад.



Згідно зі статтею 368 Кримінального кодексу України, за такі злочини передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.



Процесуальне керівництво справою здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.