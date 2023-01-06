ДБР провело обшуки у будинку зрадника Сальдо

16:34 06 січня Київ, Україна

Працівники Державного бюро розслідувань провели обшук у будинку головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо.



Про це повідомляє відомство ДБР.

"У його маєтку та за місцем проживання співучасників зрадника виявлено документи рф з прямими вказівками до скоєння злочинів проти України. Є відомості про структуру окупаційної адміністрації та нарахування зарплати в рублях. Знайдено конспекти, в яких записувалися особливості законодавства росії. Також виявлено довідки щодо херсонських патріотів та активістів", - йдеться в повідомленні.

Також у ДБР зазначили, що у бібліотеці Сальдо знайшли книги "Імператриця Катерина II", "Росія. Велика Доля", "Москва. Роздуми у фотографіях", а також багато радянської геральдики, нагород та георгіївських стрічок.