ДБР, поліція та прокурори проводять масштабні обшуки у військкоматах та ВЛК по всій країні

19:08 22 серпня Київ, Україна

Державне бюро розслідувань (ДБР), Національна поліція (НПУ) та Офіс Генерального прокурора (ОГП) проводять масштабні обшуки у військкоматах та військово-лікарських комісіях (ВЛК) по всій країні.



Про це повідомляють пресслужби ДБР, НПУ та ОГП.



Обшуки відбуваються у рамках розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення військовослужбовців, які обіймають керівні посади в обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки (ЦКСП).

Загалом встановлено 388 осіб, стосовно яких є сумніви щодо законності отримання ними постанов ВЛК про непридатність до військової служби. Вилучається медична документація, яка може підтвердити факти ухвалення протиправних рішень про непридатність до військової служби, особисті справи тощо.



ДБР зазначає, що перевірки відбуваються на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО). Порушено кримінальні провадження, у тому числі за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою особою повноважень).



Крім того, у ДБР повідомили, що наприкінці минулого тижня в Одеській та Миколаївській областях, а також Херсонській та Бериславському районних військкоматах провели 15 обшуків. Як зазначають у Бюро, заклади перевіряються на корупційні дії персоналу під час мобілізації, незаконне "звільнення" від мобілізації офіцерів запасу та інших військовозобов'язаних осіб.

"Під час попередніх перевірок вже виявлено окремі факти зловживань військкомів та безпідставного зняття з військового обліку офіцерів запасу на підставі фіктивних довідок військово-лікарських комісій. Наразі за результатами перевірок трьом посадовим особам військкоматів повідомлено про підозри", - зазначає ДБР.



Поліція підтвердила, що проводить масштабні обшуки.