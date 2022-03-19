ДБР передало на потреби армії один млн доларів США, вилучених при спробі вивезення їх за кордон

Слідчі ДБР вилучили в одного з працівників українського посольства в країні ЄС цінності на суму близько 1 млн доларів США, при спробі незаконно вивезти їх за кордон.
Ці кошти передані до державного бюджету та можуть бути використані на потреби Збройних сил України.
На пункті пропуску "Ягодин" Волинської митниці Держмитслужби 28 лютого поточного року слідчі ДБР провели огляд дипломатичного мікроавтобуса, в якому було виявлено та вилучено майже 68 тисяч євро, понад 140 тисяч доларів США, понад 12 кілограмів злотих злитків, ювелірні прикраси з золотом 13,8 кг, а також велику кількість сигарет. Все це працівник посольства намагався забрати за кордон під виглядом дипломатичної пошти.
Представника посольства суд визнав винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 КК України та стягнув з нього штраф у розмірі 26,8 млн грн.
Ці кошти передані до державного бюджету та можуть бути використані на потреби Збройних сил України.
На пункті пропуску "Ягодин" Волинської митниці Держмитслужби 28 лютого поточного року слідчі ДБР провели огляд дипломатичного мікроавтобуса, в якому було виявлено та вилучено майже 68 тисяч євро, понад 140 тисяч доларів США, понад 12 кілограмів злотих злитків, ювелірні прикраси з золотом 13,8 кг, а також велику кількість сигарет. Все це працівник посольства намагався забрати за кордон під виглядом дипломатичної пошти.
Представника посольства суд визнав винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 КК України та стягнув з нього штраф у розмірі 26,8 млн грн.
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