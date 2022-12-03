ГБР обшукало два департаменти КМДА у зв'язку зі справою про зловживання владою

12:52 03 грудня Київ, Україна

Співробітники ДБР провели обшуки у двох департаментах Київської міської держадміністрації у рамках досудового розслідування щодо нецільового використання рекреаційних земель одного з парків Києва та зловживання владою. Про це повідомляється на сайті бюро у суботу, 3 грудня.

Вказано, що під час виїмки серед іншого було вилучено документи про оголошення проведення конкурсу із залучення інвестора та виконання умов інвестиційного договору між КМДА та одним із столичних підприємств.

"Встановлено, що у 2015 році одне зі столичних товариств уклало інвестиційний договір з КМДА про будівництво спортивних об'єктів та споруд. Проте, за даними слідства, суспільство не виконує умови інвестиційного договору, зокрема про терміни будівництва та графік фінансування проекту. Зафіксовано також факти нецільового використання території парку", – йдеться у повідомленні.

Роботи, які мали бути виконані ще до березня 2022 року, здійснено лише на 30% від заявленої у проектно-кошторисній документації. Загальна сума інвестицій за інвестиційним договором становить майже 149 млн. гривень.

ДБР перевіряє причетність посадових осіб КМДА до причин невиконання підприємством умов інвестиційного договору протягом останніх семи років.

Кримінальне провадження відкрито за статтею зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст.364 КК України).

Раніше повідомлялося про обшуки в Київзеленбуді, які проводила поліція. Вони пов'язані з діяльністю підрядних організацій.