ДБР звинуватило трьох колишніх правоохоронців із Мелітополя у зраді

15:17 29 червня Київ, Україна

Державне бюро розслідувань заочно оголосило підозру щодо трьох колишніх правоохоронців з Мелітополя, які, за інформацією слідства, співпрацюють з окупантами та розкривають українських патріотів.



Цю інформацію передала пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР розкрили зраду з боку колишніх правоохоронців, які перейшли на бік супротивника та вступили до незаконної організації окупантів - міліції Мелітополя. Зрадники не виконали наказу про переведення на початку тимчасової окупації міста та добровільно приєдналися до загарбників", - йдеться у повідомленні.



За даними Державного бюро розслідувань, фігуранти на цей момент патрулюють Мелітополь та Мелітопольський район, накладають штрафи на громадян відповідно до законів росії, виконують завдання окупаційного режиму щодо виявлення та придушення партизанського руху, конфіскують зброю у місцевих мисливців та інформують спецслужби росії про настрої населення.

"Крім того, фігуранти активно пропагують співпрацю з агресором серед своїх колишніх колег – українських правоохоронців", – зазначили у ДБР.

З цієї причини Державне бюро розслідувань спільно з Національною поліцією повідомило фігурантів про підозру в державній зраді (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України).



Згідно з цією статтею Кримінального кодексу, за такий злочин передбачено довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво справою здійснює прокуратура Запорізької області.