ГБР направило обвинувальний акт до суду проти колишнього командира корвету "Луцьк"

08:17 07 червня Київ, Україна

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило попереднє розслідування та направило до суду обвинувальний висновок щодо екс командира корвета "Луцьк", який, згідно з матеріалами слідства, перейшов на бік російських окупантів.

Про це повідомляє прес-служба ГБР.

Співробітники ГБР успішно завершили попереднє розслідування щодо колишнього командира протичовнового корвету "Луцьк", який у 2014 році після окупації росією Автономної Республіки Крим добровільно прийняв службу у загарбників.

Складений обвинувальний висновок передано до суду.

Зазначається, що капітан III рангу після захоплення його корабля російськими збройними силами у Севастополі добровільно склав присягу вірності агресору.

На даний момент цей зрадник командує кораблем, відомим як "Суздалець" (назва, привласнена російськими окупантами), і бере активну участь у збройній агресії проти України.

Колишнього військовослужбовця звинувачують у державній зраді (частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу) і може бути засуджено на строк до 15 років позбавлення волі.