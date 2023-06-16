ГБР направило обвинувальний акт до суду проти колишнього командира корвету "Луцьк"

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило попереднє розслідування та направило до суду обвинувальний висновок щодо екс командира корвета "Луцьк", який, згідно з матеріалами слідства, перейшов на бік російських окупантів.
Про це повідомляє прес-служба ГБР.
Співробітники ГБР успішно завершили попереднє розслідування щодо колишнього командира протичовнового корвету "Луцьк", який у 2014 році після окупації росією Автономної Республіки Крим добровільно прийняв службу у загарбників.
Складений обвинувальний висновок передано до суду.
Зазначається, що капітан III рангу після захоплення його корабля російськими збройними силами у Севастополі добровільно склав присягу вірності агресору.
На даний момент цей зрадник командує кораблем, відомим як "Суздалець" (назва, привласнена російськими окупантами), і бере активну участь у збройній агресії проти України.
Колишнього військовослужбовця звинувачують у державній зраді (частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу) і може бути засуджено на строк до 15 років позбавлення волі.
Про це повідомляє прес-служба ГБР.
Співробітники ГБР успішно завершили попереднє розслідування щодо колишнього командира протичовнового корвету "Луцьк", який у 2014 році після окупації росією Автономної Республіки Крим добровільно прийняв службу у загарбників.
Складений обвинувальний висновок передано до суду.
Зазначається, що капітан III рангу після захоплення його корабля російськими збройними силами у Севастополі добровільно склав присягу вірності агресору.
На даний момент цей зрадник командує кораблем, відомим як "Суздалець" (назва, привласнена російськими окупантами), і бере активну участь у збройній агресії проти України.
Колишнього військовослужбовця звинувачують у державній зраді (частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу) і може бути засуджено на строк до 15 років позбавлення волі.
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