ДБР вилучило 3 тонни елітних товарів на митному посту «Бориспіль»

18:36 13 липня Київ, Україна

На митному посту Бориспіль співробітники ДБР провели масштабну операцію і вилучили три тонни високоліквідних товарів.



Про це повідомляє пресслужба ДБР.





В рамках системної протидії корупційним злочинам на митниці, працівники ДБР провели масштабну операцію і запобігли завданню державі мільйонних збитків.

Під час обшуків слідчі вилучили близько 3 тонн високоліквідних товарів, які планувалося завезти на територію України без сплати митних платежів та зборів:

брендове взуття і одяг

годинники

мобільні телефони

відеореєстратори

комп'ютерні комплектувальні

ТВ-приставки

та інше.

За попередньою інформацією, угоду організувала група осіб, в яку входило близько 5 посадових осіб митниці.



Досудове розслідування триває, встановлюється точний розмір збитку і коло причетних до протиправних дій осіб.