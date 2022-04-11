ДБР вилучило 3 тонни елітних товарів на митному посту «Бориспіль»

На митному посту Бориспіль співробітники ДБР провели масштабну операцію і вилучили три тонни високоліквідних товарів.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
В рамках системної протидії корупційним злочинам на митниці, працівники ДБР провели масштабну операцію і запобігли завданню державі мільйонних збитків.
Під час обшуків слідчі вилучили близько 3 тонн високоліквідних товарів, які планувалося завезти на територію України без сплати митних платежів та зборів:
- брендове взуття і одяг
- годинники
- мобільні телефони
- відеореєстратори
- комп'ютерні комплектувальні
- ТВ-приставки
- та інше.
За попередньою інформацією, угоду організувала група осіб, в яку входило близько 5 посадових осіб митниці.
Досудове розслідування триває, встановлюється точний розмір збитку і коло причетних до протиправних дій осіб.
Досудове розслідування триває, встановлюється точний розмір збитку і коло причетних до протиправних дій осіб.
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