ДБР вилучило 3 тонни елітних товарів на митному посту «Бориспіль»

18:36 13 липня Київ, Україна

На митному посту Бориспіль співробітники ДБР провели масштабну операцію і вилучили три тонни високоліквідних товарів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

В рамках системної протидії корупційним злочинам на митниці, працівники ДБР провели масштабну операцію і запобігли завданню державі мільйонних збитків.
 
Під час обшуків слідчі вилучили близько 3 тонн високоліквідних товарів, які планувалося завезти на територію України без сплати митних платежів та зборів:
  • брендове взуття і одяг
  • годинники
  • мобільні телефони
  • відеореєстратори
  • комп'ютерні комплектувальні
  • ТВ-приставки
  • та інше.
За попередньою інформацією, угоду організувала група осіб, в яку входило близько 5 посадових осіб митниці.

Досудове розслідування триває, встановлюється точний розмір збитку і коло причетних до протиправних дій осіб.