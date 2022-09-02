ДБР ідентифікувало двох російських військових, які тероризували мешканців Київщини

15:46 23 серпня Київ, Україна

Держбюро розслідувань (ДБР) ідентифікувало двох російських окупантів, які тероризували та знущалися з цивільного населення Бородянки та Макарова під час окупації Київщини. Військовим рф повідомили про підозру.



Про це написала пресслужба ДБР.

Працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям 37-ї окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної зірки бригади, 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу зс рф (військова частина 69647 с.).



Правоохоронці встановили, що російські військові, які зайшли на територію Київщини, не лише використовували цивільне населення як "живий щит", а й застосовували проти нього тортури та інші види насильства.



Крім того, військові росії обстрілювали житлові будинки та інфраструктуру і займалися мародерством.



Отже, двом російським окупантам повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.



У ДБР наголосили, що ідентифікація інших військових злочинців армії рф та документування їхніх злочинів триває.