ДБР ідентифікувало двох російських військових, які тероризували мешканців Київщини

Держбюро розслідувань (ДБР) ідентифікувало двох російських окупантів, які тероризували та знущалися з цивільного населення Бородянки та Макарова під час окупації Київщини. Військовим рф повідомили про підозру.
Про це написала пресслужба ДБР.
Про це написала пресслужба ДБР.
Працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям 37-ї окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної зірки бригади, 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу зс рф (військова частина 69647 с.).
Правоохоронці встановили, що російські військові, які зайшли на територію Київщини, не лише використовували цивільне населення як "живий щит", а й застосовували проти нього тортури та інші види насильства.
Крім того, військові росії обстрілювали житлові будинки та інфраструктуру і займалися мародерством.
Отже, двом російським окупантам повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
У ДБР наголосили, що ідентифікація інших військових злочинців армії рф та документування їхніх злочинів триває.
Правоохоронці встановили, що російські військові, які зайшли на територію Київщини, не лише використовували цивільне населення як "живий щит", а й застосовували проти нього тортури та інші види насильства.
Крім того, військові росії обстрілювали житлові будинки та інфраструктуру і займалися мародерством.
Отже, двом російським окупантам повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
У ДБР наголосили, що ідентифікація інших військових злочинців армії рф та документування їхніх злочинів триває.
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