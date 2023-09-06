"Газова справа": екснардеп Онищенко може отримати 15 років із конфіскацією майна

12:42 11 серпня Київ, Україна

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вимагає для екснардепа Олександра Онищенка, який є фігурантом "газової справи", 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК) у Telegram.



У ЦПК зазначили, що наразі у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) продовжується розгляд "газової справи". Прокурорка САП сьогодні закінчила свій виступ у дебатах, який тривав кілька останніх засідань.



У разі обвинувального вироку у дохід держави може перейти нерухоме майно Онищенка, приватний літак, корпоративні права, а також заарештований газ у компаній, пов'язаних із екснардепом та "газовою схемою".



Іншій обвинуваченій - колишньому ревізору підприємства "ПЛАСТ" Олені Павленко САП просить 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Крім того, свій виступ у дебатах завершив представник компанії "Укргазвидобування" (100% акцій "Нафтогазу України"), який просив задовольнити цивільний позов. Прокурорка САП також просила задовольнити цивільний позов компанії на 740 млн гривень.



24 липня детективи НАБУ за дорученням прокурорів САП передали на потреби Головного управління розвідки Міноборони України 600 тис. дол. США, які вилучили у 2016 році у рамках розслідування "газової справи" Олександра Онищенка.