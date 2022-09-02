Гауляйтер із Бердянська Олександр Колесніков вирушив на концерт до Кобзона

18:00 26 серпня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Бердянську через "бавовну" постраждав зрадник, який обіймав посаду заступника начальника ДАІ, Олександр Колесніков. Його з осколковими пораненнями доправили до лікарні, де він згодом помер.

Вибух пролунав поблизу оздоровчого центру "Криворізький гірник".



Окупаційна адміністрація міста звинувачує у вибуху українських військових. Основною версією події називають "теракт з метою замаху на життя та залякування мирних жителів".

Українська влада також заявила про загибель Колеснікова. «Працюють партизани», — прокоментував речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.