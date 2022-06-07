Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині

Бойові дії у Сєвєродонецьку продовжуються, ворог також намагається взяти штурмом місто.
Також відбито штурм росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового.
У районі Білогорівки противник використовує диверсійно-розвідувальні групи.
Про це у Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Кілька годин рятувальники усували загоряння торгових павільйонів ринку в Лисичанську. Пожежа спалахнула внаслідок обстрілу на площі тисячу квадратних метрів. Полум'я вдалося приборкати лише ближче до вечора.
У районі Білогорівки противник використовує диверсійно-розвідувальні групи.
Про це у Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Кілька годин рятувальники усували загоряння торгових павільйонів ринку в Лисичанську. Пожежа спалахнула внаслідок обстрілу на площі тисячу квадратних метрів. Полум'я вдалося приборкати лише ближче до вечора.
Крім того, вранці 6 червня стався масований обстріл міста Золоте, де, за попередніми даними, зруйновано одразу 13 будинків. Вдень росіяни вдарили по місту Гірське, пошкодивши 11 будинків.
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