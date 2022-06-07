Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині

13:13 07 червня Київ, Україна

Бойові дії у Сєвєродонецьку продовжуються, ворог також намагається взяти штурмом місто.

Також відбито штурм росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового.



У районі Білогорівки противник використовує диверсійно-розвідувальні групи.



Про це у Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



Кілька годин рятувальники усували загоряння торгових павільйонів ринку в Лисичанську. Пожежа спалахнула внаслідок обстрілу на площі тисячу квадратних метрів. Полум'я вдалося приборкати лише ближче до вечора.

"Також руйнування отримали навчальні заклади міста - будівля гірничо-індустріального професійного коледжу, яка практично вигоріла, а також школа, звідки евакуювали двох постраждалих. Ще троє поранених у Лисичанську та Привіллі госпіталізували до лікарень інших регіонів - це двоє чоловіків та жінка", - каже Гайдай.

Крім того, вранці 6 червня стався масований обстріл міста Золоте, де, за попередніми даними, зруйновано одразу 13 будинків. Вдень росіяни вдарили по місту Гірське, пошкодивши 11 будинків.