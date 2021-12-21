Фура врізалася в автопоїзд: є жертви

Двоє людей загинули в фурі, яка на величезній швидкості влетіла в стоїть автопоїзд. Аварія сталася 11 серпня на трасі Одеса - Київ.

Увечері у вівторок, вантажівка DAF на великій швидкості протаранив припаркований на узбіччі магістральний вантажний автопоїзд Renault Magnum. Аварія сталася на трасі Одеса - Київ, неподалік від смт Любашівка Одеської області.

«В результаті аварії загинули водій і пасажир автомобіля DAF. На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод регіонального главку Нацполіціі », - повідомили в Любашівському відділенні поліції.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.