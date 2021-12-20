ФСБ РФ розповсюдила фейк про затримання "українських шпигунів"

13:49 02 грудень Київ, Україна

Силовики РФ заявили про затримання двох агентів Служби безпеки України (СБУ) та агента військової розвідки, які нібито збирали інформацію та готували теракт.



Відповідне повідомлення розповсюдила пресслужба ФСБ.



«Агентами» оголошені якийсь Зіновій Коваль 1974 року народження та його 22-річний син Ігор, які нібито прибули на територію Росії «з метою збирання інформації та здійснення фото- та відеозйомки стратегічно важливих підприємств життєзабезпечення та об'єктів транспортної інфраструктури».



Інформація ФСБ свідчить, що затримані зізналися в тому, що були завербовані чинним співробітником управління СБУ в Тернопільській області, полковником Василем К., який пообіцяв їм 10 тисяч доларів за виконання завдання.



Доказами «шпигунства» стали виявлені в автомобілі затриманих «короткоствольна та автоматична зброя, а також засоби індивідуального захисту, які направлені на експертизу».



Цікаво, що практично одночасно ФСБ також затримала агента військової розвідки України, який готував у Росії теракт. Це якийсь житель Київської області Олександр Цилик, який дав свідчення, що був завербований та діяв за вказівкою начальника сектора – співробітника оперативної групи оперативного відділу Спецрезерву ГУР МО України.



Теракт нібито планувалося вчинити шляхом підриву двох саморобних вибухових пристроїв загальною масою 1,5 кг у тротиловому еквіваленті.

“Подібні заяви ФСБ РФ слід розглядати виключно через призму гібридної війни, в якій інформаційна пропаганда та розповсюдження фейків відіграють важливу роль. Нагадуємо, що одним із головних завдань СБУ є протидія розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб саме на території України. І лише за дев'ять місяців цього року ми викрили близько 50 таких агентів. Двоє з них – “на гарячому”, при спробі вчинення диверсійно-терористичних актів”, – цитує УП прессекретаря СБУ Артема Дехтяренка.

Він додав, що, зокрема, у листопаді СБУ здійснила безпрецедентне викриття кадрових співробітників ФСБ, які вчинили понад 5 тисяч кібератак на державні органи нашої країни.