ФСБ проводить провокації на окупованих територіях

ФСБ провела провокації проти співробітників ОБСЄ.
Служба безпеки встановила, що спецслужби росії провели серію провокацій у тимчасово окупованих районах півдня та сходу України, щоб дискредитувати ОБСЄ.
Також росіяни хотіли зробити постановочні сюжети для ЗМІ, щоб звинуватити працівників ОБСЄ у шпигунстві на користь СБУ, скомпрометувати Місію і поставити під сумнів її об'єктивність.
Для збору "доказів" загарбники вривалися до будинків працівників ОБСЄ і "вибивали" з них компрометуючу інформацію.
Наприклад, у тимчасово окупованому Херсоні співробітники фсб, представляючись працівниками СБУ, під відеозапис змусили працівника моніторингової Місії ОБСЄ підписати "угоду про негласну співпрацю".
Ще кількох працівників окупанти викрали.
З 16 по 23 травня співробітники фсб, загрожуючи вбивством, змусили працівників ОБСЄ на камеру "свідчити" про пограбування офісу нібито українськими правоохоронцями.
Також росіяни хотіли зробити постановочні сюжети для ЗМІ, щоб звинуватити працівників ОБСЄ у шпигунстві на користь СБУ, скомпрометувати Місію і поставити під сумнів її об'єктивність.
Для збору "доказів" загарбники вривалися до будинків працівників ОБСЄ і "вибивали" з них компрометуючу інформацію.
Наприклад, у тимчасово окупованому Херсоні співробітники фсб, представляючись працівниками СБУ, під відеозапис змусили працівника моніторингової Місії ОБСЄ підписати "угоду про негласну співпрацю".
Ще кількох працівників окупанти викрали.
З 16 по 23 травня співробітники фсб, загрожуючи вбивством, змусили працівників ОБСЄ на камеру "свідчити" про пограбування офісу нібито українськими правоохоронцями.
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