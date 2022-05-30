ФСБ проводить провокації на окупованих територіях

14:00 30 травня Київ, Україна

ФСБ провела провокації проти співробітників ОБСЄ.

Служба безпеки встановила, що спецслужби росії провели серію провокацій у тимчасово окупованих районах півдня та сходу України, щоб дискредитувати ОБСЄ.



Також росіяни хотіли зробити постановочні сюжети для ЗМІ, щоб звинуватити працівників ОБСЄ у шпигунстві на користь СБУ, скомпрометувати Місію і поставити під сумнів її об'єктивність.



Для збору "доказів" загарбники вривалися до будинків працівників ОБСЄ і "вибивали" з них компрометуючу інформацію.



Наприклад, у тимчасово окупованому Херсоні співробітники фсб, представляючись працівниками СБУ, під відеозапис змусили працівника моніторингової Місії ОБСЄ підписати "угоду про негласну співпрацю".



Ще кількох працівників окупанти викрали.



З 16 по 23 травня співробітники фсб, загрожуючи вбивством, змусили працівників ОБСЄ на камеру "свідчити" про пограбування офісу нібито українськими правоохоронцями.