16:53 25 квітня Київ, Україна

ФСБ заявили, що запобігли замаху СБУ на пропагандиста Соловйова, тим самим здивувавши СБУ і самого Соловйова. Перші здивувалися тому, що нічого такого не організовували. Другий зрозумів, що його можуть "зачистити" свої ж для того, щоб із нього зробити сакральну жертву.

Як повідомляє ФСБ, «при затриманні групи членів забороненої в рф неонацистської терористичної організації "National Socialism/White Power" ("Націонал-соціалізм/Біла сила, влада") — громадян росії, які нібито за завданням СБУ планували вбивство Володимира Соловйова, вилучили вісім коктейлів Молотова, шість пістолетів Макарова, обріз, гранату, понад тисячу патронів, наркотики, підроблені українські паспорти, а також націоналістичну літературу та атрибутику».

Судячи зі спорядження, бідолаху хотіли закидати коктейлями Молотова, обстріляти з шести пістолетів та обрізу, закидати гранатами та накачати наркотиками.



Після чого читати йому націоналістичну літературу вголос...