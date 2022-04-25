ФСБ звинуватила СБУ у підготовці ліквідації пропагандиста Соловйова

У ФСБ заявили, що запобігли замаху СБУ на пропагандиста Соловйова, тим самим здивувавши СБУ і самого Соловйова. Перші здивувалися тому, що нічого такого не організовували. Другий зрозумів, що його можуть "зачистити" свої ж для того, щоб із нього зробити сакральну жертву.
Як повідомляє ФСБ, «при затриманні групи членів забороненої в рф неонацистської терористичної організації "National Socialism/White Power" ("Націонал-соціалізм/Біла сила, влада") — громадян росії, які нібито за завданням СБУ планували вбивство Володимира Соловйова, вилучили вісім коктейлів Молотова, шість пістолетів Макарова, обріз, гранату, понад тисячу патронів, наркотики, підроблені українські паспорти, а також націоналістичну літературу та атрибутику».
Судячи зі спорядження, бідолаху хотіли закидати коктейлями Молотова, обстріляти з шести пістолетів та обрізу, закидати гранатами та накачати наркотиками.
Після чого читати йому націоналістичну літературу вголос...
Після чого читати йому націоналістичну літературу вголос...
В СБУ прокоментували заяву ФСБ.
1. СБ України системно працює над посиленням безпеки нашої держави і не має наміру серйозно коментувати нові фантазії російських спецслужб, які просто вигадують чергові здобутки для російської аудиторії.
2. Соловйов є не громадським діячем, а звичайним пропагандистом – російським аналогом Геббельса – який обов'язково відповідатиме за свої злочини у міжнародних судах після перемоги України.
3. У СБУ немає жодних планів щодо вбивства В.Соловйова. Водночас, враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які транслює ця особа, вона може самостійно захлинутися у «продуктах» власної низькопробної пропагандистської діяльності.
1. СБ України системно працює над посиленням безпеки нашої держави і не має наміру серйозно коментувати нові фантазії російських спецслужб, які просто вигадують чергові здобутки для російської аудиторії.
2. Соловйов є не громадським діячем, а звичайним пропагандистом – російським аналогом Геббельса – який обов'язково відповідатиме за свої злочини у міжнародних судах після перемоги України.
3. У СБУ немає жодних планів щодо вбивства В.Соловйова. Водночас, враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які транслює ця особа, вона може самостійно захлинутися у «продуктах» власної низькопробної пропагандистської діяльності.
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