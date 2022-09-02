ФСБ готувала в Україні постановочні акції протесту до Дня Незалежності

12:29 24 серпня Київ, Україна

СБУ запобігла планам ФСБ організувати в Україні постановочні "акції протесту".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Служба безпеки запобігла планам ФСБ використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації у Київській, Житомирській та Полтавській областях напередодні Дня Незалежності України. За задумом ворожих спецслужб, "мітингувальники" мали активно критикувати та засуджувати військове командування України, а організатори планували зняти це на відео. Таким чином, вони прагнули створити "потрібний контент" для російських пропагандистів, а ті своєю чергою максимально поширити його через інтернет та підконтрольні їм ЗМІ" - СБУ.



СБУ встановила, що організаторами псевдоакцій мають стати колишні учасники ГО "Журналісти Стремоусова".



За наявною інформацією, ФСБ продумувала "акції" наперед.



Співробітники ворожих спецслужб вийшли на контакт із координаторами Житомирського та Полтавського центрів руху Стремоусова у травні 2022 року.



Пізніше їм було поставлено завдання організувати масові "протестні" акції біля обласних військкоматів за участю матерів воїнів ЗСУ.



Втім завдяки втручанню СБУ колишні поплічники Стремоусова відмовилися від виконання завдань ФСБ.



Повідомляється, що учасники ГО "Журналісти Стремоусова" мають подібний досвід, оскільки ще на початку 2022 року провели низку замовних мітингів у Києві.



Наразі їхній лідер Кирило Стремоусов виконує обов'язки "заступника окупаційної військово-цивільної адміністрації" в Херсоні, йому повідомили про підозру в держзраді.