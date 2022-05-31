Франція розслідуватиме загибель свого журналіста у Луганській області як військовий злочин

Після загибелі французького журналіста Фредеріка Леклерка-Імхоффа внаслідок російських обстрілів у Луганській області Національна антитерористична прокуратура Франції оголосила про відкриття розслідування за фактом військових злочинів.
Як повідомляє BFMTV, над розслідуванням працюватиме Центральне управління боротьби зі злочинами проти людства, геноцидом та військовими злочинами.
Слідство відкрито за фактами умисного замаху на життя особи, яка охороняється міжнародним правом збройних конфліктів, умисних замахів на осіб, які не брали безпосередньої участі у конфліктах, та умисних нападів на персонал та транспортні засоби, залучені в рамках місії гуманітарної допомоги, розповіли в антитерористичній прокуратурі.
Кримінальне розслідування також стосується травм, які дістав колега загиблого журналіста Максим Брандстеттер.
Уточнюється, що французьке правосуддя може розпочати розслідування щодо дій, вчинених за межами французької території, якщо жертвою є француз або якщо той, хто вчинив ймовірний військовий злочин, є громадянином Франції, а також у випадку, якщо той, хто вчинив злочин, проживає на французькій території.
32-річний Фредерік Леклерк-Імхофф пропрацював на каналі BFMTV шість років. Він закінчив Інститут журналістики Бордо Аквітанія. Це була його друга місія в Україні від початку російського вторгнення.
Нагадаємо, французький журналіст загинув внаслідок російського обстрілу від осколкових поранень, коли висвітлював гуманітарну операцію на дорозі до Лисичанська поблизу Сєверодонецька.
Це вже восьмий репортер, який загинув із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Як повідомляє BFMTV, над розслідуванням працюватиме Центральне управління боротьби зі злочинами проти людства, геноцидом та військовими злочинами.
Слідство відкрито за фактами умисного замаху на життя особи, яка охороняється міжнародним правом збройних конфліктів, умисних замахів на осіб, які не брали безпосередньої участі у конфліктах, та умисних нападів на персонал та транспортні засоби, залучені в рамках місії гуманітарної допомоги, розповіли в антитерористичній прокуратурі.
Кримінальне розслідування також стосується травм, які дістав колега загиблого журналіста Максим Брандстеттер.
Уточнюється, що французьке правосуддя може розпочати розслідування щодо дій, вчинених за межами французької території, якщо жертвою є француз або якщо той, хто вчинив ймовірний військовий злочин, є громадянином Франції, а також у випадку, якщо той, хто вчинив злочин, проживає на французькій території.
32-річний Фредерік Леклерк-Імхофф пропрацював на каналі BFMTV шість років. Він закінчив Інститут журналістики Бордо Аквітанія. Це була його друга місія в Україні від початку російського вторгнення.
Нагадаємо, французький журналіст загинув внаслідок російського обстрілу від осколкових поранень, коли висвітлював гуманітарну операцію на дорозі до Лисичанська поблизу Сєверодонецька.
Це вже восьмий репортер, який загинув із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
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