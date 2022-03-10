Фотосесія з рушницею закінчилася загибеллю 16-річного хлопця

19:31 10 червень Київ, Україна

У місті Буча Київської області 15-річна дівчина випадково застрелила свого 16-річного друга з пневматичної рушниці.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небитов.

"Сьогодні в Бучі після проходження ЗНО четверо школярів пішли до приватного маєтку одного з друзів, знайшли пневматичну рушницю і почали фотографуватися зі зброєю для соцмереж. В якийсь момент 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок і вистрілила в груди товариша", - написав він.

Молода людина померла на місці події.



За попередньою інформацією, батько вбитого хотів подарувати йому цю рушницю на одне зі свят.



Поліція з'ясовує обставини трагедії. Порушено кримінальне провадження (вбивство через необережність).