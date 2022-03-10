Фотосесія з рушницею закінчилася загибеллю 16-річного хлопця

У місті Буча Київської області 15-річна дівчина випадково застрелила свого 16-річного друга з пневматичної рушниці.
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небитов.
Молода людина померла на місці події.
За попередньою інформацією, батько вбитого хотів подарувати йому цю рушницю на одне зі свят.
Поліція з'ясовує обставини трагедії. Порушено кримінальне провадження (вбивство через необережність).
За попередньою інформацією, батько вбитого хотів подарувати йому цю рушницю на одне зі свят.
Поліція з'ясовує обставини трагедії. Порушено кримінальне провадження (вбивство через необережність).
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