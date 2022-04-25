Фотографа Ктиторчука звинувачують в розбещенні неповнолітніх

19:00 26 листопада Київ, Україна

Знаменитий фотограф Олександр Ктиторчук, який працював з багатьма українськими селебріті і брав участь в популярних шоу-програмах на телебаченні, був затриманий співробітниками правоохоронних органів, за звинуваченням в розбещенні неповнолітніх дівчаток.



Про затримання повідомили в пресслужбі поліції Київської області.

"Встановлено, що 56-річний чоловік, який зареєстрований в місті Вишневе, розбещував неповнолітніх дівчат в автомобілі", - сказано в повідомленні.

Серед його жертв в поліції називають 15-річну киянку, ще одну 17-річну дівчину та інших невстановлених неповнолітніх, які проживають в Києві та Обухівському районі.





Співробітники поліції провели обшуки за місцем роботи чоловіка і в столичній квартирі, яку він винаймав разом зі співмешканкою. Були виявлені і вилучили як речові докази ноутбуки, планшети, мобільні телефони, банківські картки, документи, які надалі будуть направлені на експертизу.

Також вилучено автомобіль його цивільної дружини, в якій чоловік здійснював розпусні дії з неповнолітніми дівчатами.

"За фактом розбещення неповнолітніх відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 156 Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру", - повідомили в поліції.

Поліція затримала відомого фотографа Олександра Ктиторчука, який народився 27 липня 1964 року в Бердичеві Житомирської області. Він відомий як викладач в Київській школі фотографії, один з улюблених жанрів - ню-фотографія.



Фотограф співпрацював з багатьма топовими українськими зірками, брав участь в популярних шоу-програмах на телебаченні.