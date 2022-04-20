Фото бюлетеня і незаконна агітація - основні порушення другого туру виборів

06:33 23 листопада Київ, Україна

У другому турі виборів до місцевих рад, який відбувся 22 листопада в 11 містах України, співробітниками нацполіції було зареєстровано 407 повідомлень з виборчих дільниць про порушення виборчого процесу.



Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.



Відзначається, що найбільше порушень на виборах зареєстровано в Дніпропетровській - 206, Львівській - 46, Полтавській - 41, Рівненській - 34, Миколаївській - 26, Донецькій - 15, Запорізькій - 14, Закарпатській - 12, Черкаській - 11 і 2 - в Кіровоградській областях.



В основному події стосувалися фотографування виборчого бюлетеня або виборчої документації - 177, незаконної агітації - 36, підкупу виборців - 20 конфлікту - 13, знищення або псування бюлетеня або іншої виборчої документації - 12, фальсифікації виборчих документів - 8, незаконного опитування - 4, конфліктів між членами ТВК (ДВК) - 3, спроби або винесення виборчого бюлетеня - 3.



За результатами проведених перевірок складено 10 адміністративних протоколів.



