Фермеру підпалили пшеничне поле

12:59 20 липень Київ, Україна

Невідомі підпалили поле пшениці, готової до збору врожаю. Фермер заявив в поліцію про пожога.

У Запорізькому обласному управлінні поліції розповіли про жахливий випадок, що мав місце під Запоріжжям.

У неділю ввечері, 19 липня, 40-річний підприємець повідомив в поліцію, щo за селом Широке в результаті пожежі згоріло чотири гектари пшеничного поля його фермерського підприємства.

На місце події виїхали співробітники оперативно-слідчої групи районного відділу поліції і співробітники ГСЧС.

За фактом можливого підпалу відкрито кримінальне провадження. Призначено проведення експертиз для встановлення причини пожежі. Триває досудове розслідування.