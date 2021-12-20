Фермеру підпалили пшеничне поле

Невідомі підпалили поле пшениці, готової до збору врожаю. Фермер заявив в поліцію про пожога.
У Запорізькому обласному управлінні поліції розповіли про жахливий випадок, що мав місце під Запоріжжям.
У неділю ввечері, 19 липня, 40-річний підприємець повідомив в поліцію, щo за селом Широке в результаті пожежі згоріло чотири гектари пшеничного поля його фермерського підприємства.
На місце події виїхали співробітники оперативно-слідчої групи районного відділу поліції і співробітники ГСЧС.
За фактом можливого підпалу відкрито кримінальне провадження. Призначено проведення експертиз для встановлення причини пожежі. Триває досудове розслідування.
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