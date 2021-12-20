Фейкові довідки про вакцинацію: у Києві викрито злочинну схему, організовану поліціянтом та медпрацівником

13:15 10 грудень Київ, Україна

Столичні правоохоронці повідомили про підозру робітниці однієї з медичних установ, а також співробітнику патрульної поліції, викритих у внесенні неправдивих відомостей до інформаційної системи про вакцинацію від Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.



За даними слідства, працівник патрульної поліції Києва спільно з працівником медичної установи за грошову винагороду організували схему внесення до інформаційної системи відомостей про нібито проходження громадянами вакцинації від коронавірусної хвороби для подальшого генерування у додатку «Дiя» електронного сертифіката. Пошуком клієнтів займався поліціянт, а працівник медустанови вносив відомості в електронну систему Helsi. Розмір грошової винагороди залежав від назви вакцини, якою нібито робили щеплення, та становив 4-5 тис. грн.



9 грудня за місцем роботи та проживання зазначених осіб проведено санкціоновані обшуки, в яких вилучено близько $13,5 тис. та майже 340 тис. грн, ювелірні прикраси, мобільні телефони, комп'ютерна техніка, Covid-сертифікати на різних осіб, а також списки громадян, які зверталися з метою отримання підроблених свідоцтв про вакцинацію. Вказані списки налічують понад 200 прізвищ, що може свідчити про отримання учасниками групи неправомірної вигоди на суму близько мільйона гривень.



Під час проведення обшуків працівнику патрульної поліції та робітниці медичної установи повідомлено про підозру за фактами несанкціонованої зміни інформації, що обробляється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, (ч. 3 ст. 362 КК) України), а також в отриманні працівником підприємства, який не є посадовою особою, неправомірної вигоди за вчинення будь-яких дій з використанням становища, яке займає працівник на підприємстві на користь того, хто надає таку вигоду, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 354 КК України).



Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до цього злочину.



Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, під час оперативного супроводу Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.