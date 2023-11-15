Федоров про кризу на ТОТ Запорізької області: бюджетники без зарплат, мешканці без допомоги

18:24 15 листопада Київ, Україна

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив у Telegram, що в тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області місцевим жителям не виплачують соціальну допомогу, а бюджетникам не виплачують зарплати.



Федоров підкреслив, що, незважаючи на заяви російського гауляйтера Євгена Балицького щодо виконання всіх соціальних зобов'язань, факти свідчать протилежне.



Зокрема, він навів такі приклади: співробітники водоканалу в Мелітополі не отримують зарплати вже півтора місяця, колектив музичної школи викладає безкоштовно протягом місяця, а виплати пенсій та дитячої допомоги традиційно затримують.



Мер підсумував, що забезпечення окупованих територій стає для росії дедалі складнішим завданням, і висловив надію на якнайшвидше звільнення людей у регіоні.