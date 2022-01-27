"Фантомний" патруль за перший день виписав майже тисячу штрафів

Патрульні автомобілі-«фантоми», які приховано фіксують порушення швидкісного режиму на дорогах, за перший день роботи «виписали» майже тисячу штрафів, повідомляють у Патрульній поліції.
У перший день патрулювання «фантомний» патруль виявив 990 порушень правил дорожнього руху. Інформація про них надійшла на обробку до центру автофіксації, і водії-порушники отримали 990 штрафів.
Автомобілі-фантоми Škoda Kodiaq не мали розпізнавальних знаків та фіксували порушення швидкісного режиму в обох напрямках дорожнього руху.
Також заступник міністра МВС Антон Геращенко розповів, із якою проблемою зіштовхнулися «фантомні» патрулі.
За його словами, найбільшою проблемою для «фантомних» патрулів є розпізнавання так званих автодвійників, а також автомобілів, зареєстрованих до 2011 року. Тому «бувають неточності у реєстраційних даних», але у МВС «працюють у цьому напрямку».
Антон Геращенко також додав, що поки що не вирішили питання про фіксацію швидкості спецавтомобілів, у тому числі автомобілів дипломатів або військових автомобілів.
У перший день патрулювання «фантомний» патруль виявив 990 порушень правил дорожнього руху. Інформація про них надійшла на обробку до центру автофіксації, і водії-порушники отримали 990 штрафів.
Автомобілі-фантоми Škoda Kodiaq не мали розпізнавальних знаків та фіксували порушення швидкісного режиму в обох напрямках дорожнього руху.
Також заступник міністра МВС Антон Геращенко розповів, із якою проблемою зіштовхнулися «фантомні» патрулі.
За його словами, найбільшою проблемою для «фантомних» патрулів є розпізнавання так званих автодвійників, а також автомобілів, зареєстрованих до 2011 року. Тому «бувають неточності у реєстраційних даних», але у МВС «працюють у цьому напрямку».
Антон Геращенко також додав, що поки що не вирішили питання про фіксацію швидкості спецавтомобілів, у тому числі автомобілів дипломатів або військових автомобілів.
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