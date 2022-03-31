"Євробляхери" знову з протестом на вулицях урядового кварталу

Через високі тарифи на розмитнення машин з єврономерами автомобілісти на вулиці Грушевського організували акцію протесту. Вони вимагають від депутатів прийняти законопроєкт №3704, ключовим положенням якого буде зниження вартості на розмитнення авто.
"Приблизно о 12:00 ми повідомили, що будемо перекривати вулицю Грушевського, тому що немає діалогу, немає спілкування з приводу тих вимог, які ми вчора озвучували. Сьогодні ми знову перекрили вулицю Грушевського", - заявив голова організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич.
Як повідомляє "Київ Оперативний", коли "євробляхери" почали ставити автомобільні шини на дорогу, то "правоохоронці вжили заходів протидії".
Як повідомляє "Київ Оперативний", коли "євробляхери" почали ставити автомобільні шини на дорогу, то "правоохоронці вжили заходів протидії".
За словами Ярошевича, після цього їм зателефонували з Верховної Ради і повідомили, що на 15:00 запланована нарада голів фракцій, на якій будуть з'ясовувати, чому не розглядається питання "євробляхерів".
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