"Євробляхери" знову з протестом на вулицях урядового кварталу

15:33 05 листопада Київ, Україна

Через високі тарифи на розмитнення машин з єврономерами автомобілісти на вулиці Грушевського організували акцію протесту. Вони вимагають від депутатів прийняти законопроєкт №3704, ключовим положенням якого буде зниження вартості на розмитнення авто.

"Приблизно о 12:00 ми повідомили, що будемо перекривати вулицю Грушевського, тому що немає діалогу, немає спілкування з приводу тих вимог, які ми вчора озвучували. Сьогодні ми знову перекрили вулицю Грушевського", - заявив голова організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич.



Як повідомляє "Київ Оперативний", коли "євробляхери" почали ставити автомобільні шини на дорогу, то "правоохоронці вжили заходів протидії".



За словами Ярошевича, після цього їм зателефонували з Верховної Ради і повідомили, що на 15:00 запланована нарада голів фракцій, на якій будуть з'ясовувати, чому не розглядається питання "євробляхерів".





