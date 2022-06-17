Евакуювати людей із сєвєродонецького "Азоту" неможливо - Гайдай

11:42 17 червня Київ, Україна





Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



На території Азоту на початку повномасштабного вторгнення було щонайменше 13 облаштованих укриттів. Як розповідали самі жителі Сєвєродонецька, цілеспрямовано людей ніхто не закликав іти саме в ці укриття, проте багато городян тісно пов'язані з підприємством, а тому шукали там притулку. Евакуація цивільних, що ховаються на території підприємства Азот у Сєвєродонецьку, неможлива через постійні обстріли російськими військами.Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.На території Азоту на початку повномасштабного вторгнення було щонайменше 13 облаштованих укриттів. Як розповідали самі жителі Сєвєродонецька, цілеспрямовано людей ніхто не закликав іти саме в ці укриття, проте багато городян тісно пов'язані з підприємством, а тому шукали там притулку.

“У нас мономісто: ми говоримо Сєвєродонецьк – маємо на увазі Азот, говоримо Азот – маємо на увазі Сєвєродонецьк. Те, що там безпечніше, це люди знали і так… післявоєнні заводи були обладнані бомбосховищами, так само житлові будинки 40-50-х років – там практично у кожному будинку бомбосховища. І чим далі від міста, чим новіші райони, тим менше там все пристосовано для безпеки. Деякі будинки є взагалі без підвалів, вже не кажучи про бомбосховища... З березня, коли почалися потужні обстріли, люди почали перебиратися з нових, не пристосованих для укриття районів, на завод”, – розповідав журналістам городянин Аріф Багіров.

За словами Гайдая, зараз на підприємстві 568 людей, зокрема, 38 дітей. Евакуювати їх намагалися у травні, проте вони відмовилися їхати.

“Вийти зараз – це 99% загинути. Вихід із комбінату можливий лише за повного припинення вогню”, – каже Гайдай.

Бойові дії за повний контроль Сєвєродонецька продовжуються і росіяни здійснюють переміщення на спрямування додаткових підрозділів реактивної артилерії. Незважаючи на це місто не заблоковане і комунікація ще є.