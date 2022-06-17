Евакуювати людей із сєвєродонецького "Азоту" неможливо - Гайдай

Евакуація цивільних, що ховаються на території підприємства Азот у Сєвєродонецьку, неможлива через постійні обстріли російськими військами.
Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
На території Азоту на початку повномасштабного вторгнення було щонайменше 13 облаштованих укриттів. Як розповідали самі жителі Сєвєродонецька, цілеспрямовано людей ніхто не закликав іти саме в ці укриття, проте багато городян тісно пов'язані з підприємством, а тому шукали там притулку.
Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
На території Азоту на початку повномасштабного вторгнення було щонайменше 13 облаштованих укриттів. Як розповідали самі жителі Сєвєродонецька, цілеспрямовано людей ніхто не закликав іти саме в ці укриття, проте багато городян тісно пов'язані з підприємством, а тому шукали там притулку.
За словами Гайдая, зараз на підприємстві 568 людей, зокрема, 38 дітей. Евакуювати їх намагалися у травні, проте вони відмовилися їхати.
Бойові дії за повний контроль Сєвєродонецька продовжуються і росіяни здійснюють переміщення на спрямування додаткових підрозділів реактивної артилерії. Незважаючи на це місто не заблоковане і комунікація ще є.
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