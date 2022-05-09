Евакуації із Луганська сьогодні не буде

09:39 09 травня Київ, Україна

Внаслідок обстрілу траси Лисичанськ – Бахмут евакуації сьогодні з Луганщини не буде.



Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



"Евакуації з Луганщини сьогодні не буде! Росіяни почали обстрілювати "дорогу життя", трасу Лисичанськ - Бахмут, тому проїзд небезпечний. Гумвантажі теж сьогодні не завозитимуть, ми заздалегідь подбали, щоб ті, хто залишився, мали все необхідне. Сьогодні ми не знаємо, чого чекати від ворога, що вони можуть зробити страшного ще, тому ПРОШУ - мінімізуйте перебування на вулиці, залишайтеся в укриттях!" – написав він.