Ескалація обстрілів: евакуація із 37 населених пунктів Куп'янського району

Влада приступає до примусової евакуації з 37 населених пунктів Куп'янського району Харківської області, оскільки посилюються обстріли з боку російських збройних сил.
Цю інформацію розповсюдила Куп'янська міська адміністрація через канал Telegram.
Цю інформацію розповсюдила Куп'янська міська адміністрація через канал Telegram.
Примусова евакуація проводиться з населених пунктів, що знаходяться в безпосередній близькості до зони бойових дій. Це охоплює Дворічанську селищну, Петропавлівську сільську, а також частково Кондрашівську сільську, Курилівську сільську та Куп'янську міську територіальну громаду.
Згідно з цією інформацією, до обов'язкової евакуації входять також мешканці Куп'янська та його приміських поселень, включаючи Заоскілля (розташоване на лівому березі річки Оскол), селище Ковшарівка, а також міський район Вузловий у Куп'янську.
Згідно з цією інформацією, до обов'язкової евакуації входять також мешканці Куп'янська та його приміських поселень, включаючи Заоскілля (розташоване на лівому березі річки Оскол), селище Ковшарівка, а також міський район Вузловий у Куп'янську.
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