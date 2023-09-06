Ескалація обстрілів: евакуація із 37 населених пунктів Куп'янського району

15:30 10 серпня Київ, Україна

Влада приступає до примусової евакуації з 37 населених пунктів Куп'янського району Харківської області, оскільки посилюються обстріли з боку російських збройних сил.



Цю інформацію розповсюдила Куп'янська міська адміністрація через канал Telegram.

"З метою забезпечення безпеки громадян на звільнених територіях Куп'янського району Харківської області розпочато обов'язкову евакуацію місцевого населення. Цей наказ був підписаний 9 серпня тимчасовим виконавцем обов'язків начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрієм Канашевичем", - зазначила міська адміністрація.

Примусова евакуація проводиться з населених пунктів, що знаходяться в безпосередній близькості до зони бойових дій. Це охоплює Дворічанську селищну, Петропавлівську сільську, а також частково Кондрашівську сільську, Курилівську сільську та Куп'янську міську територіальну громаду.



Згідно з цією інформацією, до обов'язкової евакуації входять також мешканці Куп'янська та його приміських поселень, включаючи Заоскілля (розташоване на лівому березі річки Оскол), селище Ковшарівка, а також міський район Вузловий у Куп'янську.